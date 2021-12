Qui FC Arzignano Valchiampo: al Dal Molin oggi il San Martino Speme

Mercoledì 8 dicembre 2021 turno infrasettimanale per la serie D con l'Arzignano Valchiampo che gioca in casa alle 14 e 30 con il San Martino Speme. La formazione veronese è una neopromossa dal passato glorioso.

Abbiamo intervistato Daniele Forte, centrocampista in gialloceleste da 4 anni con esperienza in serie D e serie C.

Proma di tutto Forte ci racconta della vittoria di domenica: «Sapevamo che quella di sabato sarebbe stata una partita tosta contro un avversario valido, giovane che correva tanto. Infatti, ci hanno messo in grande difficoltà, ma con una prova di sofferenza, di carattere e di squadra siamo riusciti a vincere la partita».

Daniele Forte è tra i protagonisti della promozione dell'Arzignano Valchiampo in serie C. E' cresciuto nel Foggia, la sua città, ed ha giocato con Montecchio, Bellaria Igea Marina, Cesena, Borgo a Buggiano, Forlì, Lavagnese, Ravenna e Turris.

In maglia numero 8 dell’Arzignano Valchiampo ha scritto importanti pagine di calcio, come quelle della scorsa stagione con la vittoria finale dei Play-Off, guardando solo ai capitoli più recenti. Ora siamo giunti alla 13esima Giornata del Campionato e si scende in campo per il match con il San Martino Speme, gara inedita per il Girone in quanto la squadra veronese è formazione neopromossa.

«Sarà una partita difficile - sottolinea il centrocampista dell'Arzi -, come tutte quest’anno, in cui cercheremo di mettere in campo il nostro spirito, il nostro gioco e la nostra voglia di vincere per provare a vincere la partita. Questa e quelle che mancano fino a Natale per chiudere il 2021 al meglio».

Da qui alla sosta natalizia vi sono infatti le gare con San Martino Speme (oggi), Adriese (domenica 12) e poi Este e Campodarsego il 22 dicembre. ?«Sappiamo che mancano quattro partite, ma dobbiamo pensare partita per partita e provare a vincerle tutte cercando, come ho già detto, di arrivare a finire questo 2021 nel migliore dei modi». Così conclude Daniele Forte.