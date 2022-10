Qui FC Arzignano Valchiampo: a Trieste partita di Coppa Italia assai difficile

Il FC Arzignano Valchiampo mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 18 gioca il primo turno di Coppa Italia al Nereo Rocco di Trieste contro gli alabardati locali. Arbitro è Enrico Gemelli di Messina.

Nella presentazione prima della trasferta hanno rilasciato dichiarazioni il tecnico e l’attaccante Tremolada.

MISTER BIANCHINI: PRIMA DI TUTTO ONORARE IL TORNEO

«Abbiamo già affrontato la Triestina in Campionato - esordisce mister Giuseppe Bianchini -. Un avversario costruito per posizioni di alta classifica. Andiamo a Trieste con il nostro stesso spirito per provare a giocarcela ad armi pari, cercando di fare una buona prestazione e onorare la competizione. È una prova da affrontare nella maniera giusta e con entusiasmo. Giocare al Rocco di Trieste è motivo di soddisfazione per tutti». E conclude il tecnico gialloceleste: «Dovremo fare una gara attenta, con personalità e con coraggio».



TREMOLADA: PARTITA DIFFICILE, MA CI SIAMO

«La Coppa Italia è una competizione molto ambiziosa. Noi vogliamo arrivare pronti e fare bene la gara - afferma Andrea Tremolada, attaccante del FC Arzignano -. Sarà una partita molto difficile, giochiamo con un avversario di valore. Dobbiamo essere bravi ad entrare subito in campo con la mentalità giusta. Daremo tutto per provare a passare il turno». E conclude l’attaccante giallo celeste: «Il livello di concentrazione deve essere sempre alto, poi il campo dirà la sua. Noi comunque ci siamo».