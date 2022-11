Qui FC Arzignano: Bianchini assicura che i giallocelesti sono pronti e daranno filo da torcere al Vicenza. Il portiere Pigozzo: “Daremo il 110%”

Alla vigilia del derby tra Arzigiano Valchiampo e LR Vicenza di lunedì 28 novembre (fischio d’inizio alle ore 20 e 30, si gioca allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano) parlano nell’incontro con la stampa il mister Giuseppe Bianchini e il portiere Riccardo Pigozzo.



BIANCHINI: “SIAMO PRONTI ALLA SFIDA”

«Sarà una bella partita e attesa dal territorio - lo afferma l’allenatore Giuseppe Bianchini -. La stiamo preparando nel modo giusto, in un clima disteso ma allo stesso tempo carico. Ci aspetta un bel match da giocare contro una squadra forte. Proveremo a fare la partita giusta»

Bianchini spiega anche: «Ci stiamo allenando bene, i ragazzi sono carichi. Siamo partiti con il piede giusto, ma la strada è lunghissima. Il Vicenza è una squadra forte che ha blasone e potenziale».

«Sarà una gara combattuta - sottolinea il mister gialloceleste - dove ci sarà comunque differenza di tasso tecnico ma dove noi dovremo sopperire a questo con grandissima intensità, grandissima umiltà, ritmo e voglia di arrivare primi sui palloni vincendo i contrasti».

«Dobbiamo pensare che ogni duello in ogni parte del campo possa diventare determinante per il risultato».

«Come gruppo squadra stiamo preparando la gara come tutte le altre sapendo che sarà una partita difficile - conclude Bianchini -. Stiamo cercando di focalizzarci sul campo: il tutto verrà disputato e deciso dentro al tappeto verde. Sono sicuro che (al derby, ndr) ci arriviamo pronti».

Nella foto sotto il portiere Riccardo Pigozzo

RICCARDO PIGOZZO: “IN PARTITA DAREMO IL 110 PER CENTO”

«È troppo importante allenarsi bene durante la settimana: i risultati li vedi poi la domenica. E quest’anno lo vediamo settimana dopo settimana, partita dopo partita». Lo afferma Riccardo Pigozzo portiere dei giallocelesti

«Il Campionato sarà lungo e bisogna sentirsi tutti partecipi e far sì che l’allenamento “diventi” la partita - e aggiunge Pigozzo -. Per un giocatore è troppo importante sentirsi parte di un gruppo e di una squadra».

«Nel mio ruolo siamo in tre e uno solo gioca - sottolinea il portiere -. Però penso che sia fondamentale per il compagno vedere che il collega è pronto a sostenerlo o ad elogiarlo». «Sentirsi parte del gruppo fa stare bene e si vede anche in campo: siamo pronti ad aiutarci l’uno con l’altro. Sono disposto a tutto per far star bene i miei compagni - prosegue l’estremo difensore - Fa molto piacere sapere che domani (lunedì 28/11, ndr) lo stadio Dal Molin sarà al completo per una partita così importante».

«Noi la stiamo preparando (la partita, ndr) come tutte le altre ma è inevitabile pensare che sia un derby. Dobbiamo affrontare la gara consapevoli di tutto quello che possiamo dare». E conclude Pigozzo: « Daremo il 110 per cento».