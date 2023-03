Qui Arzignano Valchiampo: verso il match in casa con Virtus Verona

Domenica 5 marzo 2023 alle ore 17 e 30, allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano si gioca la trentesima giornata di campionato si serie C girone A tra i giallocelesti e la Virtus Verona. Arbitro è Giuseppe Vingo di Pisa, coadiuvato da Andrea Rizzello di Casarano e Antonio Aletta di Avellino; quarto uomo Omar Abou El Ella di Milano.



MISTER BIANCHINI: 3 PUNTI IMPORTANTI DA CONQUISTARE

«Affrontiamo in casa la Virtus Verona - afferma nell'incontro prepartita con la stampa l’allenatore dell’Arzignano Valchiampo, mister Giuseppe Bianchini -: una squadra in salute che sta risalendo posizioni. È una compagine ben costruita, solida, con giocatori importanti. Sarà una partita complicata. Per noi è uno scontro importante. Siamo alla ricerca di punti per proseguire il nostro percorso ed arrivare ad una quota tranquilla il prima possibile. Bisognerà stare attenti alla cura dei dettagli. Si giocherà ad alti ritmi dove anche l’episodio potrà essere determinante. Con l’atteggiamento giusto dobbiamo cercare di portare l’episodio a nostro favore».

E prosegue Bianchini: «È una partita che mette in palio tre punti importantissimi. Dobbiamo andare più forte degli altri, continuando ad avere grandissima intensità e massima umiltà. Da come si stanno allenando i ragazzi, sono convinto che andranno ad affrontare la gara nella maniera giusta».



RICCARDO CASINI: DARE IL MASSIMO A LIVELLO FISICO E MENTALE

«In questo periodo abbiamo tante partite ravvicinate e tutte importanti perché incontriamo squadre in salute e che si stanno giocando “una fetta importante della salvezza” - racconta ai giornalisti il centrocampista Riccardo Casini -. Come sempre fatto, però, dobbiamo guardare di partita in partita, cercando di tornare subito a fare punti».

«Domenica sarà un match sicuramente difficile contro un avversario in grande salute, esperto e con giocatori di qualità - spiega Casini -. Sarà una gara ostica, di temperamento, di agonismo. Dobbiamo ritrovare quello che è il nostro mantra: l’atteggiamento giusto».



«L’atteggiamento ci ha portato a fare punti fino ad ora e probabilmente è ciò che abbiamo perso un po’ nel secondo tempo di Lecco. L’arma fondamentale per noi - conclude il capitano - è quella del ritmo e dell’intensità, fisica e mentale».