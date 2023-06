Qui Arzignano Valchiampo: salutano Bonetto, Fyda e Nchama

L’Arzignano Valchiampo saluta il difensore Andrea Bonetto, l’attaccante Szymon Fyda e il centrocampista Valeriano Nchama che prenderanno altre strade e non saranno in gialloceleste nella prossima stagione 2023-2024.

«Insieme abbiamo scritto la recente storia Gialloceleste - è scritto nella nota di commiato -: un campionato di Serie D vinto, una promozione conquistata e un’indimenticabile stagione in Serie C vissuta. I nostri rami prendono ora strade diverse ma faranno sempre parte dello stesso albero». E chiude la nota: «Grazie, da tutti noi, per l’impegno, la dedizione, l’intelligenza e l’amicizia che avete portato in Squadra. Buon Tutto!»