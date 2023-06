Qui Arzignano Valchiampo: rinnovo e maglia numero uno per Pigozzo

Il portiere Riccardo Pigozzo rimane all'Arzignano Valchiampo e guadagna il numero uno! Il club gialloceleste del presidente Lino Chilese ha ufficializzato il rinnovo annuale del calciatore classe 2000.

Arrivato all'Arzi la scorsa estate, l’estremo difensore, cresciuto nel Venezia dove ha militato anche in prima squadra come terzo portiere nell’anno della promozione in Serie A, vestirà la maglia del FC Arzignano Valchiampo anche per la stagione 2023-2024.