Qui Arzignano Valchiampo: mister Bianchini e il mediano Bordo prima del match a Mantova

Per la 32esima giornata di campionato l'Arzignano Valchiampo è in trasferta (vicina) a Mantova: si gioca mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18 allo stadio “Danilo Martelli” di Mantova. L'arbitro designato è Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvato da Santino Spina di Palermo e Davide Merciari di Rimini; quarto uomo Vittorio Emanuele Teghille di Collegno.

MISTER BIANCHINI: CORRERE FORTE, ABBIAMO BISOGNO DI PUNTI

«Andiamo ad affrontare il Mantova in una gara complicata - esordisce in conferenza stampa mister Giuseppe Bianchini -. Siamo due squadre alla ricerca di punti importanti. Dovremo fare un’ottima prestazione - sottolinea il mister gialloceleste - Tutte le gare sono fondamentali. Dobbiamo tenere centrato quello che è il nostro obiettivo, il nostro percorso, chi siamo, da dove siamo partiti e dove siamo ora. Dobbiamo andare a Mantova a fare la nostra partita». E conclude l'allenatore dell'Arzi: «L’avversario sarà tosto ma noi dobbiamo pensare al nostro. Abbiamo bisogno di correre forte».

LORENZO BORDO: RITMO INTENSITA' E CONCENTRAZIONE PER VINCERE A MANTOVA!

«La sconfitta con il Padova ci dà un dispiacere ma bisogna ripartire. Per fortuna già mercoledì giochiamo e c’è di nuovo la possibilità di rifarci - così ha esordito nell'incontro pre-match il mediano Lorenzo Bordo -. Stiamo lavorando per questo e speriamo che il lavoro ci paghi dandoci dei risultati. Dobbiamo andare a Mantova con le nostre caratteristiche e la voglia di portare a casa il risultato, come sempre fatto fino ad oggi. Sarà fondamentale mantenere ritmo ed intensità elevate e non calare di attenzione. Rimanere concentrati per 90 minuti. Il percorso fin qui è positivo e abbiamo la possibilità di renderlo ancora più speciale. Il gruppo è ancora coeso e lavora con grande entusiasmo. Sa che dipende tutto da noi ed è solo il lavoro quotidiano che ci può portare risultati».