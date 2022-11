Qui Arzignano Valchiampo - Mister Bianchini: "Col Mantova in casa dobbiamo essere aggressivi e aver voglia di fare fatica"

Sabato 12 novembre 2022 alle ore 14 e 30 si gioca allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano. I padroni di casa di mister Giuseppe Bianchini incontrano il Mantova per la partita valida per la 13esima giornata di campionato di serie C girone A. L'arbitro è Edoardo Gianquinto di Parma coadiuvato da Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto uomo Marco Schmid di Rovereto.

MISTER BIANCHINI: "COL MANTOVA AGGRESSIVITA' E VOGLIA DI FAR FATICA"

«Partita importante, alla quale arriviamo bene, contro una squadra forte, che ha valori e giocatori di qualità - sono le parole del prepartita del tecnico del'FC Arzignano Valchiampo Giuseppe Bianchini -. Siamo tutti focalizzati sul Mantova. Non sarà una partita facile. Dobbiamo interpretarla nella maniera giusta e continuare a proporre il nostro calcio, avendo massimo rispetto dell’avversario. Giocare al Dal Molin per noi è motivo di orgoglio e vogliamo farlo diventare un campo difficile per tutti. Faremo il possibile per fare un’ottima prestazione. Se non siamo aggressivi e se non mettiamo la voglia di far fatica e sacrificarci, può diventare una partita troppo difficile».

STEFANO CESTER: "iL LAVORO NEGLI ALLENAMENTI ALLA FINE PAGA!"

«Noi siamo pronti - ha affermato nel prepartita il centrocampista Stefano Cester -. Sappiamo che il Mantova è una squadra forte. Prepariamo tutte le partite come se fossero finali perché per noi sono tutti punti importanti che ci servono. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra ad aggiungere punti e per fare questo serve essere determinanti con gol e assist. Qui mi sto trovando bene. Il gruppo è fantastico e ci aiutiamo». E per concludere Stefano Cester ha detto: «Le armi da qui a fine campionato? Lavorare come stiamo facendo anche in settimana».