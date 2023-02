Qui Arzignano Valchiampo: domenica a Lecco per una gara davvero tosta

Il FC Arzignano Valchiampo domenica 26 febbraio 2023 alle 14 e 30 è in trasferta a Lecco dove gioca allo Stadio “Rigamonti-Ceppi” contro i locali per l’incontro valido per la 29esima giornata di campionato di serie C girone A. L’arbitro sarà Gioele Iacobellis di Pisa, coadiuvato da Ayoub El Filali di Alessandria e Giacomo Bianchi di Pistoia; quarto uomo Paolo Isoardi di Cuneo.

Conferenza Stampa pre-match con il Tecnico Giuseppe Bianchini e il terzino Federico Davi.



MISTER BIANCHINI: “COL LECCO DOBBIAMO SBAGLIARE POCO E TENERE RITMO ALTO!”

Nell’incontro pre gara con la stampa l’allenatore Giuseppe Bianchini ha affermato: «Ci attende una gara tosta, complicata, difficile. Andiamo a giocare a casa del Lecco dove loro sono particolarmente efficaci: su 13 partite ne hanno vinte 10. Dobbiamo farci trovare pronti»

«Si cerca di preparare le partite nel miglior modo possibile imparando anche dagli errori - prosegue il mister gialloceleste - . Ripensando alla gara d’andata dobbiamo abbassare il margine d’errore e ridurlo al minimo. Sarà fondamentale sbagliare poco, tenere i ritmi alti e non concedere ripartenze lavorando bene sulle preventive».



FEDERICO DAVI: “PARTITA AD ARMI PARI: CONCENTRAZIONE E RITMO PER VINCERE!”

Nel pre partita il giocatore che è intervenuto è il difensore Federico Davi. «Questa settimana abbiamo svolto dei buonissimi allenamenti come è sempre stato fatto - ha esordito così Davi -. I buoni risultati sono frutto del lavoro settimanale. I ritmi sono sempre molto alti e tutti insieme stiamo lavorando bene. Bisogna continuare in questo modo».

«Domani (domenica 26 febbraio, ndr) sarà una partita non semplice, anche per il clima dello stadio - prosegue il difensore gialloceleste -. Loro hanno dimostrato di potersela giocare con tutte le squadre, però anche noi lo abbiamo fatto»



«Il nostro punto di forza? È il ritmo. Siamo una squadra che quando alza il ritmo riesce a mettere in difficoltà. Sarà una partita ad armi pari. Dobbiamo restare concentrati e cercare di andare forte come fatto nelle ultime gare».