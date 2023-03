Qui Arzignano Valchiampo: Cester, "Metteremo in serie difficoltà anche il Vicenza"

Domenica 26 marzo 2023 alle ore 17 e 30 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza si gioca la 34esima giornata del campionato di serie C di calcio. Arbitro dell'incontro sarà Giuseppe Mucera di Palermo, e a coadiuvarlo vi sono Davide Conti di Seregno e Nicolò Moroni di Treviglio; quarto uomo Andrea Calzavara di Varese.

MISTER BIANCHINI: "PROVEREMO A GIOCARCELA E A FARE PUNTI"

«Si va ad affrontare una squadra forte in uno stadio bello, importante, con tanto pubblico. Speriamo di andare a fare una partita tosta provando a portare a casa punti - così esordisce il tecnico dei giallocelesti Giuseppe Bianchini alla vigilia del derby Vicenza-Arzignano -. I ragazzi hanno tutti voglia di giocare una partita del genere. È una gara da preparare bene perché non bisogna arrivarci né troppo carichi né deconcentrati. Sicuramente non sarà facile ma cercheremo di sfruttare le nostre qualità. Abbiamo voglia di provare a fare bene e fare punti continuando il nostro percorso. Andiamo al Menti con il massimo rispetto per il Vicenza, l’organico e la sua storia, però volendo fare bene». E conclude Bianchini: «Quando arriva la partita hai voglia di giocarla e di provare a prenderti dei punti. E noi ci proveremo».

STEFANO CESTER: "LA NOSTRA POZIONE MAGICA E' LA FORZA DEL GRUPPO"

«Marzo è stato un mese intenso con tante gare ma anche un mese positivo. Abbiamo fatto punti importanti che ci hanno avvicinato al nostro obiettivo - lo afferma Stefano Cester centrocampista dell'Arzi -. Domani (domenica 26 marzo 2023, ndr) sarà sicuramente la partita più tosta ma anche la più bella da giocare. Ci siamo preparati al meglio come al solito e andiamo convinti di fare la nostra partita. Andiamo al Menti con il massimo rispetto e con la massima umiltà, ma sappiamo che siamo riusciti a mettere in difficoltà quasi tutti e speriamo di riuscirci anche a Vicenza. Le armi? Sono sempre le stesse: il gruppo - conclude Cester - . Chi gioca, chi non gioca, siamo tutti pronti e proveremo a portare queste armi fino alla fine».