Qui Arzignano Valchiampo: Bianchini: "Con i giovani della Juve sarà una gara dura!". Grosso: "Importante l'unità e l'entusiasmo"

Domenica 11 dicembre alle ore 14 e 30 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano i giallocelesti di casa incontrano i giovani bianconeri: la partita è tra FC Arzignano Valchiampo e la Juventus Next Generation ed è valida per la 18esima giornata di campionato di serie C girone A. L'arbitro sarà Gianluca Renzi di Pesaro, con al suo finaco come collaboratori Roberto D’Ascanio di Roma 2, Ilario Montanelli di Lecco; quarto uomo Stefano Peletti di Crema.

MISTER BIANCHINI: "SARA' UNA GARA DURA. CI VUOLE UMILTA' E CORAGGIO"

«È una partita contro una squadra giovane però forte, con grandissima qualità in tantissimi interpreti e con organizzazione di gioco bello e arioso - spiega nella conferenza con gli organi di informazione il tecnico dei giallocelesti Giuseppe Bianchini -. Pur essendo giovani hanno anche personalità nel giocar palla. Noi dobbiamo prepararla al meglio perché ci attende una gara dura. La squadra sta bene. Ha entusiasmo e voglia di prepararsi bene alla partita. Il campionato è difficilissimo e dobbiamo accettare quello che ci dice il campo cercando di analizzare in maniera serena e obiettiva gli errori commessi, consapevoli del fatto che bisogna lavorare mantenendo sempre l’entusiasmo alto. Le sconfitte nell’arco di una stagione vanno messe in preventivo. C’è da reagire con forza e con coraggio. Dobbiamo ragionare da squadra che si deve salvare. Ogni punto per noi è una conquista e i punti li raggiungi se hai grandissima determinazione, umiltà e coraggio».

EDOARDO GROSSO: "PER VINCERE UNITA' E ENTUSIASMO"

«In generale, in questo Girone d’andata, il lavoro è stato buono. Siamo partiti sicuramente bene - racconta nell'incontro pre match il difensore Edoardo Grosso -. In termini di risultato c’è stato un calo di rendimento, ma la cosa importante che si nota ogni giorno al campo è che il gruppo rimane sempre unito e l’entusiasmo è sempre presente. Questo ci dà forza per continuare partita dopo partita. Domani (domenica 11 dicembre, ndr) sarà una partita complicata, contro una squadra in salute che sta facendo buoni risultati. Il nostro morale è alto e vogliamo assolutamente fare una buona gara. Le armi di questo Arzignano devono essere sempre le stesse. All’inizio dell’anno ci siamo detti di ragionare partita dopo partita. Dobbiamo accettare la sconfitta ma non deve mai mancare l’entusiasmo».