Promozione: Valbrenta in 10 batte Fontanivese 2-1

Una partita che poteva finire male, si è invece conclusa con la vittoria. Il Football Valbrenta che ospitava la Fontanivese San Giorgio al 35' del primo tempo si è ritrovata con un uomo in meno per l'espulsione di Dalla Bona che dopo aver subito un fallo ha avuto una reazione sanzionabile appunto con il cartellino rosso. Un episodio che può ammazzare anche una grande squadra di serie A. Ma le rondini della Valbrenta non lasciano spazio allo sconforto e costruiscono giuoco fino ad arrivare al gol siglato al 38' da Dal Toso su cross di Bianchi dalla destra. All'inizio della prima frazione di gioco è il portiere Volpe che salva il risutlato per i padroni dicasa su un tiro di Mazzon, e nella ripresa è sempre il portierone Volpe che salva in una seconda occasione la sua rete. Nel secondo tempo per il Valbrenta è Federico Costa che sia all'inizio sia verso 34' ha due ottime occasioni da gol che non riesce a finalizzare per bravura della difesa ospite. Il gol del raddoppio arriva sempre con Dal Toso su assist di Ceccon. Nel recupero l'arbitro fischia un rigore a favore degli ospiti pr un fallo dell'onnipresente Frangu in area: Mazzon trasforma al 48': è il definitivo 2-1.