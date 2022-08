Promozione, Trofeo Regione Veneto: vincono Caldogno, Rosà, Marosticense, pareggio tra Dueville e Monteviale

Ieri si è giocato il primo turno (prima fase a gironi) del Trofeo Regione Veneto della Promozione.



GIRONE 5 - Nel girone 5 a Montebello i padroni di casa hanno pareggiato 1-1 con il Trissino: gol nel secondo tempo, Busatta al 3' per il Trissino e Pertile al 16' per il Montebello.

Il match tra Tezze e Chiampo invece si gioca il 31 agosto 2022.



GIRONE 6 - Tra Caldogno e Malo è finita 3-1: vanno in vantaggio gli ospiti con Riviero al 13'. I padroni di casa pareggiano con Dal Brolo al 20' e allungano con Amici al 39'. Nella ripresa altro gol al 6' utore Chajari.

A Dueville i padroni di casa col Monteviale pareggiano 1-1: gol nella ripresa di Lissa Dal Prà che porta in vantaggio al 2' il Dueville. Risposta al 19' con Crestani.



GIRONE 7 - Il Rosà batte il Sarcedo 2-1: rete al 3' di Battaglia per i padroni di casa, allungo al 22' con Gheno. Nella ripresa il Sarcedo al 23' trova la rete della bandiera.

Marosticense batte Football Valbrenta 2-1: pronti via è Pontarollo porta subito in vantaggio gli scaligeri. Raddoppio siglato da Merlo al 27'. La rete del Valbrenta arriva al 11' della ripresa con Costa.



GIRONE 9 - La Vllafranchese si porta a casa l'intera posta nel match di Marola con una rete segnata al 39' del primo tempo da Minozzi. Da segnalare che il Marola è andato vicino alla rete sia nel primo minuto con Peruzzo che colpisce la traversa, sia al 40' della ripresa con Camara che colpisce un palo. Un match sfortunato per i vicentini.

Sempre nel girone numero 9 il Longare Castegnero pareggia con il Limena 2-2. Il primo tempo dominato dai padovani con la doppietta di Puglisi (14' e 25'). Sono Riello (10') e Pegoraro (33') che nella ripresa siglano le due reti che permettono ai vicentini di portare a casa mezza posta in palio.



GIRONE 10 - Infine netto successo per l'Abano che batte Aurora Rivereel 3-0. I termali alla fine del primo tempo con Favaro. Nella ripresa raddoppia lo stesso Favaro al 25' e allunga Gobde al 30'.

Sotto la Marosticense 2022-2023 al gran completo presentata in piazza la settimana dopo Ferragosto!