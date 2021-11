Promozione: Monteviale strapazza Le Torri Bertesina e vince con un poker (1-4)

Alla decima giornata del girone di andata, si affrontano sul sintetico di Lerino i padroni di casa del Le Torri di Bertesina e il Monteviale. Partita di notevole importanza per le due squadre: una sfida salvezza vera e propria con il Monteviale che vincendo fa un grande balzo in avanti.

Nel primo tempo segnano al 20' Marzari su lancio lungo in contropiede. al 30' è la volta di Milanello che insacca di testa su calcio d'angolo.Alla fine della prima frazione di gioco da segnalare un fallo dubbio da rigore a favore dei padroni di casa che l'arbitro non fischia.

Nella ripresa al 3' arriva lo 0-3 del Monteviale sempre con Milanello e di nuovo una deviazione di un corner.

Al 33' rigore a favore del Le Torri Bertesina e Sguotti realizza: siamo al 1-3. Rimane il tempo per Belloni che al 33' segna il poker del Monteviale su un'uscita del portiere Manzella che sbaglia i tempi e lascia la porta sguarnita.

TABELLINO - LE TORRI BERTESINA – MONTEVIALE, 1-4 (0-2)

LE TORRI BERTESINA: Manzella. Pegoraro, Dalla Via (dal 46’ Dal Ceredo), Zini, Zambon, Lovato, Meneghetti (dal 56’ Lotto), Spoladore, Dal Lago (Dal 46’ Sguotti), Fasolo, Pedron (dal 87’ Rosa) Allenarore: Alessandro Sgrigna

MONTEVIALE: Aspergh, Carrassi, Frizzo, Milanello, Morellato Perrucca, Fortunato (dal 61’ Erba), Crestani (dal 80’ Comparin) , Marzari (dal 58’ Maiova), Carmucci (dal 46’ Belloni), Breschigliaro (dal 85’ Marchetti). Allenatore: Denis Lazzaron

ARBITRO: Gianmarco Feliziani di Mestre Assistenti: Andrea Poppi di Bassano del Grappa & Filippo Zonta Rocha di Bassano del Grappa.

RETI: 20’ pt Marzari (M), 30’ pt, 3’ st Milanello (M), 40’ st Sguotti su rigore (L), Belloni 82’ (M)

NOTE: Ammoniti: Dalla Via, Meneghetti, Lovato, Zini, Dal Ceredo (L), Breschigliaro, Frizzo (M)