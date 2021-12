Promozione: Monteviale-Sitland Rivereel una gara da leoni, finisce 2-1

Si è giocata in via Gagliardotti a Vicenza la partita tra il Monteviale e il Sitland Rivereel valida per la 11esima giornata di campionato di promozione girone B.

Un incontro di vitale importanza per entrambe le squadre, sopratutto per la compagine del basso vicentino: la panchina di mister Faedo scotta. Il Sitland infatti è terz'ultimo in classifica con soli 6 punti; il Monte invece viaggia sui 14 punti a pari merito col Tezze.

I padroni di casa vogliono confermare la buona prova della domenica precedente con la vittoria in trasferta sul fanalino di coda Le Torri, mentre gli ospiti sono reduci dalla sconfitta casalinga con la lanciata Marosticense. La squadra di Barbarano Vicentino insegue la vittoria che non trova dall'ormai lontano 19 settembre scorso.

Le reti le segna tutte il Monteviale: al 11' del primo tempo Casolin tenta di spazzare via su cross degli avversari, ma sbaglia mira e insacca alle spalle del suo portiere.

Il Monteviale reagisce e costruisce occasioni per Marzari, Belloni e Zanovello.

Poi il Sitland ha l'occasione sui piedi di Alberti per il raddoppio ma viene respinto.

Il pareggio lo trova lo stesso Casolin che rimedia al suo errore iniziale: al 35' su cross di Frizzo, salta più in alto di tutti e colpisce di testa in rete. E ancora Marzari del Monteviale colpisce un palo nel finale della prima frazione di gioco. Si va a riposo sul 1-1. Il raddoppio che vale la vittoria per Monteviale viene siglato da Marzari al 9' della ripresa.

TABELLINO - MONTEVIALE – RIVEREEL, 2 - 1 (1-1)

MONTEVIALE: Aspergh, Carrassi (dal 46’ Erba), Frizzo, Casolin, Molanello, Perucca, Breschigliaro, Crestani, Marzari, Belloni (dal 76’ Carmucci), Zanovello (dal 65’ Marazia). ALLENATORE: Denis Lazzaron.

SITLAND REVEREEL: Carmignato, Palin, Scotton, Silo (dal 78’ Schiavo), Fiorentini (dal 74’ Marini), Moore, Sabri (dal 61’ Basso), Corso, Petronijevic, Lunardi (dal 61’ Feltrin), Alberti. ALLENATORE: Giuseppe Faedo.

ARBITRO: Davide Conte di Castelfranco Veneto

RETI: 11’ Aut. Casolin (SR), 35’ Casolin (MV), 54’ Marzari (MV)

NOTE: Ammoniti: Casolin, Crestani, Marazia (MV), Lunardi (SR)