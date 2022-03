Promozione: Monteviale non subisce Sarcedo e vince con due gol nella ripresa (2-1)

Il portiere del Monteviale questa volta è stato protagonista diretto della gara: ha subito il gol di Calgaro al 24', ma subito dopo ha detto no al rigore battuto da Azzolini. In questo modo ha mantenuto in piedi la squadra e la gara che nella rpima frazione si era messa male per per gli uomini allenati da Lazzaron.

Nella ripresa il Monteviale scende col piglio giusto e al 9' segna Milanello e dopo 4' segna anche Fortunato: un uno-due micidiale che taglia le gambe ai terzi della classe del Sarcedo.

In classifica il Monteviale è verso la metà, ben sopra la zona play out. Invece Sarcedo con questa sconfitta deve dire addio matematicamente alle sue velleità di promozione.

TABELLINO - MONTEVIALE – SARCEDO, 2-1 (0-1)

MONTEVIALE: Scaranto, Carrassi (dal 52’ Perucca), Frizzo, Casolin, Milanello, Talli (dal 52’ Breschigliaro) , Marazia, Crestani, Marzari (dal 88’ Tobaldini), Fortunato (dal 72’ Erba), Maiova (dal 64’ Carmucci). Allenatore Denis Lazzaron

SARCEDO: Michelon, Dalla Riva (dal 85’Salerno), Gianesini, Marchetti, Simonato, Giacomelli (dal 85’ Smiderle), Milan (dal 65’ Cancarevic),, Zanin (dal72’ Berlato), Calgaro, Azzolini, Rigoni. Allenatore: Mauro Fontana.il

ARBITRO: Thomas Manzini di Verona. Assistenti: Girolamo Massimo Mangano di Verona, Marco Bortoluzzi di Conegliano.

RETI: Calgaro al 24’, Milanello al 54’, Fortunato al 60’.

AMMONITI: Frizzo, Scaranto , Talli (MV), Giacomelli, Salerno (SA) Fontana (Allenatore (SA)

ESPULSI: Belloni (M) direttamente dalla panchina. Berlato (S).

NOTE: al 39’ Scaranto para un rigore ad Azzolini.

Sotto il Calcio Sarcedo sul campo di via Gagliardotti a Vicenza per il match con il Monteviale