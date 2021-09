Promozione: Longare Castegnero batte Chiampo 3-2

Il Longare Castegnero veniva dalla sconfitta della prima giornata maturata nella trasferta di Montebello, mentre il Chiampo dalla vittoria in casa col Trissino. Gli ospiti partono forte al campo di Longare rendendosi pericolosi per i padroni di casa soprattutto con la coppia Sacconi e Lovato. E proprio Sacconi, su assist di Fongaro, segna al 34': è 0-1. Il Castegnero pareggi al 44' su rovesciamento di fronte dopo un contropiede avversario disinnescato dalla difesa di casa: segna Bernardelle che beffa il portiere vittima di una disattenzione. Si va a riposo sul 1-1. Nel secondo tempo arriva il vantaggio casalingo con la rete di Gal al 19' e poi il calcio di rigore trasformato da Busatta e causato dal fallo in area del chiampese Cogo sull'attaccante Corezzola. Sigilla il conto sul 3-2 al 42' Lovato. A depotenziare il lavoro di sqadra del Chiampo l'uscita per infortuniodi Dotti al 15' della ripresa: da allora i nerogiallocelesti hanno faticato a rendere efficiente l'organico in campo.