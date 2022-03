Promozione: La Rocca Altavilla ferma l'Alba Borgo Roma sul 3-2, doppietta di Tonani

Mister Paolo Beggio è molto contento per la vittoria in pieno recupero dei suoi avvenuto dopo il pareggio maturato nella ripresa. Davide Tonani, oramai 30enne, ha segnato nel recupero della ripresa il gol che vale i 3 punti e mantiene l'Unione La Rocca ALtavilla in prima posizione a 46 pinti del girone B aiutata anche dalla vittoria del Caldogno sulla sucenda ovvero la Marosticense che perdendo rimane a 42 punti.

Il match ha visto aprire le marcature da Testardi che porta i padroni di casa in vantaggio. Ma nel primo tempo i veronesi dell'Alba Borgo Roma pareggiano già al 27' con Malagò su rigore (scaturito da un pasticcio difensivo) e allungano al 34' con Savi. La prima frazione si chiude sul 1--2 per gli scaligeri.



Nella ripresa il pareggio arriva al 25' con una prodezza di Tonani. Ed è proprio lo stesso attaccante che al 4' di recupero segna di testa portando in vantaggio la squadra di mister Beggio ieri in maglia biancoceleste (a losanghe verticali). Si è chiuso sul 3-2.