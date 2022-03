Promozione: la Marosticense si ferma a Caldogno e subisce un netto 3-0

Una vittoria per 3-0 dei padroni di casa del Caldogno sulla Marosticense che cambia gli equilibri in testa alla classifica. Il Caldogno con la vittoria si porta in quarta posizione a 37 punti, ad un solo punto dal Sarcedo (terzo) che ad inizio stagione sembrava la vera big del campionato. Al secondo posto la Marosticense con 42 punti (+4 su Sarcedo e +5 su Caldogno) che insegue l'Unione La Rocca di Altavilla che è in testa con 46 punti e che ieri ha battuto in casa l'Alba Borgo Roma per 3-2.

L'incontro ha visto il Caldogno di mister Gigi Zuccon fare la partita contenendo l'ottima Marosticense di mister Glerean. Nel primo tempo il gol arriva al 37' con Battaglin che serve un'ottima palla sul secondo palo a Bagnara che riceve e infila in rete. L aprima frazione di gioco si chiude sul 1-0. Nella ripresa Battaglin riceve da Battaglin un pallone proprio in area e si gira e batte il portiere di Marostica Bortignon. E' il 2-0. Ma non basta perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bergo si trova la palla tra i piedi in area e insacca. E' il definitivo 3-0 che sigilla il match con un Caldogno che prosegue arrenbante fino al 90' e con la Mrosticense che rischia di subire il poker a firma di Benvegnù: un suo colpo di testa è parato e poi la difesa blocca altri due tiri assai insidiosi.