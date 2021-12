Promozione: la Marosticense non si ferma, stende anche Le Torri Bertesina, 3-0

La Marosticense di mister Ezio Glerean chiude l'andata con la testa del girone B della Promozione con 32 punti inseguita dalla Rocca di Altavilla (30 pt) e dal Chiampo (28) e dal Sarcedo (27). Merito del duro lavoro messo in campo tutta la settimana dal tecnico Ezio Glerean. Stavolta ha battuto in casa allo stadio "Virgilio Maroso" Le Torri Bertesina squadra allenata dall'ex biancorosso Sgrigna. Il risutlato finale è 3-0, ma il Bertesina ha dato davvero filo da torcere alla capolista.

All'inizio del primo tempo sono gli uomini di Scgrigna a pungere: occasioni per Padron e Maistro ma il portiere di casa blocca la palla. Sul fronte avverso è Merlo che va in picchiataverso la porta di Bogdanic, ma le prime incursioni con riescono. Il gol su azione dello stesso attaccante arriva al 43' quando Merlo si avventa sulla palla lnciata in area da Nonni e poi batte il portiere del Bertesina. E' 1-0



Nella ripresa al 10' segna Torresan: il giocatore della Marosticense ha la meglio su tutti nell mischia in area davanti al portiere vicentino Bogdanovic e golfia la rete.: è il 2-0. Ma il Bertesina non si scompone e prosegue nelle sue percussioni ancora con Pedron. Il gol che chiude il match arriva cl 36' ancora con Merlo capace di gettare scompiglio nella difesa avversaria e ad impensierire l'estremo difensore: lancio lungo del portiere Bortignon, azione personale di Merlo che schiva la divesa e che fa partire un diagonale che non lascia scampo a Bogdanovic. Unico rammarico per l'undici di Glerean, il rigore sbagliato da Cortese: il centrocampista era alla sua ultima partita prima di chiudere con il calcio.La promozione riprese sempre il 9 gennaio 2022: la Marosticense sarà in casa del Calcio Tezze e Bertesina ad Altavilla.