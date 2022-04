Promozione: la Marosticense mette sotto il Chiampo con un gol di Lunardon

Squadra in casa

Squadra in casa Chiampo

Una vittoria Chiampo per la Marosticense di mister Ezio Glerean che porta tre punti pesanti per i rossoneri contro l'unica squadra capace di battere Lunardon (che segna) e compagni nel girone d'andata.

Il gol arriva a 15' dalla fine durante una mischia in area dei padroni di casa grazie appunto al numero 2 della Marosticense Alberto Lunardon.



In generale una buona partita per entrambe le squadre, condita però da molte occasioni dei calciatori di Marostica che si son meritati la vittoria sin dal primo tempo.Con questa vittoria i rossoneri vanno a 49 punti e restano in scia a La Rocca Altavilla (52 punti) con la possibilità di conquistare la vetta.