Promozione: la Marosticense fa la festa al Sarcedo e insegue la capolista Altavilla

La Marosticense non arresta la corsa all'nseguimento della Unione La Rocca Altavilla che è prima in classifica con 58 punti. La squadra di mister Glierean ha battuto il Sarcedo e si è portata a -3.

L'incontro a Sarcedo si è aperto con i padroni di casa vicini al gol con Calgaro che si fa respingere un bel tiro da Bortignon.

Dopo un'occasione per Nascinguerra, non finalizzata, la Marosticense arriva al gol al 14' con Salif Nonni su azione. E' lo 0-1.

In chiusura della prima frazione di gioco è Marchetti del Sarcedo ad avere la palla giusta per il pareggio: colpisce di testa e devia un corner verso la porta, ma la palla si stampa sul palo.

Nella ripresa il Sarcedo parte molto volitivo, e Calgaro su cross di Gianesini va di nuovo vicinissimo al pareggio, ma il tiro è alto.

Al 34' Nonni è protagonista di un'azione assai veloce che si conclude con una beffa per il poetiere Michelon: è lo 0-2. E prima della conclusione del match c'è il tempo per una bella occasione per chiudere definitivamente la partita con il terzo gol per gli ospiti con Lobbia che però si allunga la palla e favorisce il portiere dei rossoneri.

E ancora per il Sarcedo colpiscono la palla verso la porta sia nanto sia Milan. Negli ultimi minuti il Sarcedo ha una reazione rabbiosa e il direttore di gara eleva il cartellino rosso per due giocatori Azzolini e Marchetti. I padroni di casa sono così costretti a chiudere in 9.



Con la vittoria la Marosticense seconda in classifica aumenta il divario con la sua inseguitrice, ovvero proprio il sarcedo fermi a 42 punti (-13 da Marosticense).