Promozione: l'Altavilla fa il poker a Marola (1-4) e resta prima

Insuperabile la Rocca Altavilla di mister Beggio che nonostante l'iniziale svantaggio è capace di ribaltare il match e andare a vicenre sulla distanza. La Rocca è prima in classifica con 52 punti inseguita dalla Marosticense a 49 punti. La terza della classe del girone B della Promozione Veneto è il Sarcedo a 39 punti.

Per i giallocelesti è il quarto successo consecutivo. Inizia male però il mach con Rovetti del Marola che va a segno al 14' approfittando di un'incomprensione della difesa ospite.

Al 27' un episodio controverso su un colpo di testa di Testardi della Rocca Altavilla con la palla che colpisce la traversa e cade sulla linea di porta. L'arbitro non concede il gol tra le proteste dei giallocelesti.



Ma gli ospiti non ci stanno e pressano sui padroni di casa del Marola: ma solo al 42' Tonani va in gol su assist di Testardi. Il primo tempo si chiude sul 1-1.Nella ripresa nonostante un ostico Marola sono i giallocelesti che vanno in vantaggio col neoentrato Bianco su punizione, è 1-2. Poi Tonani si ripete al 39' e ribatte in rete la respinta del portiere del Marole, Secco, impegnato sul tiro precedente di Testardi. Infine il quarto gol arriva al 45' con Romio che segna in movimento su assist di Bellon che gli serve una palla d'oro dalla sinistra. E' vittoria e ancora testa della calssifica.