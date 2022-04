Promozione: il Trofeo Regione Veneto lo conquista la Rocca Altavilla che batte il Noventa di Piave 2-1

Sta passando una Pasqua felice l'ambiente calcistico di Altavilla: l'Unione La Rocca infatti ha battuto il Noventa di Piave nella finale regionale del Trofeo Veneto. Il match si è giocato sabato sul campo neutro di Borgoricco in provincia di Padova.

Ad andare in vantaggio al 2' del primo tempo i giallocelesti dell'Altavilla con Scaglione sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

I veneziani dai colori neroverdi reagiscono e riescono a portarsi in parità al 27' con Lucchetta di testa su corner.



La partita è vibrante per l'alta posta in gioco come avviene in tutte le finali. Al 32' Pilan mette in mezzo per il bomber gialloceleste Tonani che non si fa certo pregare e infila la porta di Zamberlan per il 2-1.Grande soddisfazione e commozione alla fine per tutti in particolare anche per i massimi rappresentanti della società vicentina per il presidente Francesco Verlato e il tecnico Paolo Beggio.