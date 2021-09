Promozione: il Trissino subisce il KO dalla Marosticense, 1-3

Nella seconda giornata di campionato il Trissino viene clamorosamente battuto in casa dalla Marosticense: la squadra della valle dell'Agno resta, per ora, a zero punti in classifica

La Marosticense di Ezio Glerean chiude a punteggio pieno anche la seconda giornata di campioanto di Promozione (girone B) ai danni del Trissino, che invece registra due sconfitte nelle prime due giornate. Nei primi 15 minuti la Maristicense in Valle dell'Agno mette al sicuro il risultato con un uno-due micidiale: al 2' segna Pontarollo su assist di Parise (lancio lungo) e al 15' Nascinguerra su una punizione del solito Parise: il portiere Zanconato esce a vuoto e il giocatore di Maristica trafigge la porta. Il Trissino reagisce e Tobaldini al 28' impegna seriamente il portiere Bortignon e Nawanyanwu ha sui piedi una super occasione pr accorciare le distanze, ma non riesce a finalizzare. Nella ripresa al 10' terzo gol di Contro su punizione che affonda i padroni di casa nello sconforto. La reazione arriva con una punizione di Maddalena che il portiere di Marostica para. Gol della bandiera in contropide di Kindo al 22' che era appena entrato in campo per Mouad (al 20'). Da segnalare al 34' l'espulsione di Sartore (Trissino).