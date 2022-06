Promozione: il Marola si salva, battuta l'Alba Borgo Roma

Un apartita difficile, uno spareggio vero con una delle due contentendenti che alla fine dei 90' sarebbe retrocessa. Lo si sapeva e a Verona i padroni di casa dell'Alba Borgo Roma sono partiti in quarta per far loro subito il match. I vicentini hanno resistito. Il veronese Malagò si è reso pericoloso davvero al 35' del primo tempo con Dalla Valle, il portiere del Marola, che salva.

Nella ripresa sullo 0-0 l'Alba colpisce prima un palo con Mattei (al 37') e poi una traversa con Savi: che tenta la ribattuta ma il portiere biancoazzurro salva questa volta il risultato.



Poi la difesa veronese perde qualche colpo e Daniel Camara ha già un'occasione al 43' dopo aver scartato due avversari però spara la palla alta spra la traversa.Il gol arriva nel 5' di recupero sempre con Daniel Camara che "spara" la palla verso la porta e una deviazione involontaria di Malagò spiazza il portiere Bonizzi e fissa il risultato sullo 0-1. E' vittoria per la squadra di mister Luciano Marcolongo, ma anche permanenza in Promozione.