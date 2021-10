Promozione, girone D: Eurocassola asfalta che la Miranese, 2-0

Un impegno abbastanza facile per l'Union Eurocassola di mister Fabbian quello con la Miranese. Il risultato non è mai stato in discussione: le reti al 20' di Gallonetto e al 46' di Barichello. Oltre ai gol, una traversa ancora di Barichello e un'occasionissima per Meneghetti che di testa centra il palo. Eurocassola è prima in classifica, a 5 punti dalla seconda, ovvero il Cadoneghe. Domenica prossima per Eurocassola vi sarà il derby del Girone D contro il Football Valbrenta.

I RISULTATI DELLA QUINTA GIORNATA DI PROMOZIONE GIORNE D

Vedelago-Dolo, 1-2

Rosà-Zero Branco, 4-0

Campigo- Football Valbrenta, 4-0

Curtarolo-Fontanivese, 0-1

Favaro-Ambrosiana, 0-2

Union Eurocassola-Miranese, 2-0

Union Graticolato-Union Cadonegne, 2-2