Promozione, girone B: in vetta Sarcedo che raggiunge in classifica la Marosticense

La Marosticense di mister Ezio Glerean non ce la fa a rimanere in testa solitaria al girone B della Promozione, e si deve accontentare del pareggio in casa con l'Unione La Rocca di Altavilla. Un match di alta classifica deciso con due gol nel primo tempo: Tonani di Altavilla al 2' su azione a cui rispinde con un rigore al 19' Contro. Una partita chiusa che finisce in polemica con gli ospiti che recriminano su un secondo rigore non concesso a La Rocca nei secondi finali.

I RISULTATI QUINTA GIORNATA DI PROMOZIONE VENETO, GIRONE B

Sarcedo-Chiampo, 3-1

Tezze-Alba Borgo Roma, 1-0

Trissino-Montebello, 0-2

Le Torri bertesina-Caldogno, 0-3

Marosticense.Unione La Rocca Altavilla, 1-1

Monteviale-Marola, 2-0

Sitland Rivereeel-Longare Castegnero, 0-1