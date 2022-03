Promozione: Eurocassola rifila la "manita" a Zero Branco (0-5) nel match testa-coda

Squadra in casa Zero Branco

Quella a Zero Branco era la classica partita tra gli ultimi (i padroni di casa) e i primi della classe dell'Union Eurocassola. Un match che potrebbe sembrare scontato ma che avrebbe anche potuto offrire delle sorprese.



La prima rete infatti arriva solamente al 18' di gioco a dimostrazione che i trevigiani hanno tenuto testa alla squadra di Cassola. Segna Fagan sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pinton. Sei minuti dopo Barrichello viene steso in area dalla difesa di Zero Branco: l'arbitro assegna il penalty e sul dischetto si ripresenta Fagan che trafigge la porta di Trevisin. Si va a riposo sullo 0-2 grazie alla doppietta dell'attaccante cassolese.Nella ripresa l'Eurocassola domina il gioco. Ma lo Zero Branco resiste fino al 20' quando Barrichello segna la sua prima rete del match su assist di Convento. Una decina diminuti dopo (al 32') lo stesso Barrichello ma su assist di Dalla Costa rifila il poker ai trevigiani. Nel recupero c'è tempo per il neoentrato Ajrulai (proprio al posto di Barrichello) che segna il quinto gol del giorno per i rossoblù vicentini.