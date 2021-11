Promozione B: Sarcedo vince di misura su un Monteviale roccioso (1-0)

Nonostante la pioggia caduta in abbondanza poco prima della partita Sarcedo e Monteviale si sono affrontate su un manto erboso perfetto. Il Sarcedo fresco del suo primo posto in classifica vuole conquistare i tre punti per proseguire la propria marcia da prima della classe. Il Monteviale invece aveva anch’esso l’esigenza di mettere punti in cascina per allontanarsi il più possibile dalle zone basse della classifica. A determinare il match l'espulsione di Morellato al 11' del primo tempo per la trattenuta in area dell'attaccante del Sarcedo Calgaro. Buone occasioni per lo stesso Calgaro e per Gianesini nella prima parte del match. Monteviale non ci sta e con Milanello ha la possibilità di andare a rete di testa, ma il pallone finisce a lato della porta. Il gol arriva al 39' con Rigoni che aggancia un rinvio dalle retrovie e s'invola verso la porta degli ospiti battendo l'estremo difensore Asperg. E' la rete che vale la partita. Nella ripresa il Monteviale allenato da Lazzaron ce la mette tutta per trovare il pareggio. Prima però Calgaro va vicino al raddoppio ma colpisce il palo. E' Belloni che ha la palla del possibile pareggio che arriva da un cross sulla destra: ma mette di poco a lato.

TABELLINO - SARCEDO – MONTEVIALE, 1-0 (1-0)

SARCEDO: Dal Maso, Dal Santo, Gianesini, Marchetti, Stefani, Giacomelli (dal 87’ Hu), Berlato (dal 85’ Cancarevic), Zanin (dal 67’ Simonato), Calgaro (dal 77’ Smiderle), Azzolini, Rigoni(dal 82’ Moro). Allenatore: Mauro Fontana

MONTEVIALE: Aspergh, Carrassi (dal 81’ Carmucci), Porcellato (dal 59’ Frizzo), Milanello, Morellato, Perucca, Fortunato, Crestani, Marzari (dal 72’ Belloni), Maiova (dal 37’ Zangara), Breschigliaro (dal 85’ Zanovello). Allenatore: Denis Lazzaron

ARBITRO: Franco Ciprandi di Treviso, Assistenti: Luca Vittadello di Padova e Tommaso Vettori di Vicenza

AMMONITI: Marchetti, Berlato, Zanin (SAR), Porcellato, Perucca, Marzari (MV)

ESPULSO: Morellato (MV) al 12’ del p.t.

RETI: Rigoni al 39’ del p.t.