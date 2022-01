Promozione: al Sitland Rivereel arriva Alberto Correzzola

L'attaccante di 29 anni Alberto Correzzola fino all'altro ieri al Longare ha scelto di trasferirsi al Sitland Rivereel 2005 a Barbarano Vicentino. Alla squadra del presidente Emanuele Morari serviva assolutamente una punta per rendere più prolifico l'attacco e uscire quanto prima dal fondo classifica del girone B della Promozione. La sqaudra di mister Matrullo non si merita la zona play out e l'attaccante promette di voler arrivare a quota 100 gol in carriera.



D'altro canto a Longare l'attaccante avrebbe trovato meno spazio con l'arrivo di Alessandro Elia dal Santa Lucia Golosine.