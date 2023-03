Pro Vercelli-LR Vicenza: primo tempo intenso a reti inviolate (0-0)

Prima frazione di gioco equilibrata con qualche occasione in più per i biancorossi. Il LR Vicenza di mister Francesco Modesto è subito pericoloso con belle azioni di Della Morte e Dalmonte tra il 2’ e il 7’ minuto. Risponde la Pro Vercelli con Arrighini al 9’ dove difende bene Pasini, al 14’ con Iotti che serve Gatto che a due passi dalla porta batte di testa ma non inquadra.

Al 17’ bella chiusura del giovane Ndiaye su Gatto diretto in porta e altra chiusura del senegalese anche su Arrighini al 20’.

Al 21’ Dalmonte va alla conclusione che viene impallata dalla difesa di casa. Ribaltamento di fronte al 24’ con Iezzi che crossa per Arrighini che non riesce ad agganciare il pallone.

Al 32’ bella azione del Vicenza con Pasini che serve Dalmonte che crossa per Ferrari: l’attaccante solo davanti alla porta per pochi centimetri non riesce a deviare la palla in porta. La prima vera occasione da gol mancata per i biancorossi.

Al 37’ Ronaldo viene atterrato davanti all’area in posizione centrale da Calvano: l’arbitro ammonisce il giocatore di casa e lo stesso brasiliano batte la punizione: è Rizzo che para deviando in corner.

Poi Stoppa ci prova al volo dal cross ma il pallone va di poco fuori.



In conclusione di frazione al 43’ è Sandon che da posizione centrale dalla distanza impegna Rizzo che in tuffo devia nuovamente in angolo.Si va a riposo sullo 0-0.