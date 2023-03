Pro Vercelli-LR Vicenza: le formazioni probabili

Ierardi infortunato, Greco e Rolfini squalificati non sono della partita così come il lungo degente Cataldi.

E’ molto probabile che mister Modesto opti per la difesa vista alla fine del match di Torino con Sandon, Ndiaye e Cappelletti. In attacco il centravanti Ferrari dovrebbe essere supportato dalla coppia Stoppa-Begic.



Ecco le probabili formazioni che scendono in campo lunedì sera alle 20 e 30 allo stadio Piola:

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Valentini; Iezzi, Cristini, Clemente, Rizzo; Calvano, Saco; Iotti, Vergara, Laribi; Arrighini.

ALLENATORE: Gardano



ALLENATORE: Modesto