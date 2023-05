Pro Sesto-Vicenza, playoff: il primo tempo si chiude a reti inviolate con i biancorossi che dominano nel possesso palla

Partita che inizia su ritmi alti con il biancorosso Thias Begic impiegato sulla destra dell’attacco e che semina il panico nella difesa dei padroni di casa della Pro Sesto.

Al 11’ azione corale del LR Vicenza pericolosissima per la porta difesa da Del Frate che vede tutto l’attacco impiegato: Della Morte che si libera e passa in area a Ferrari che non riesce a bucare la difesa, sulla palla arriva Stoppa che però calcia addosso al portiere della Pro Sesto.

Due minuti dopo magistrale punizione di Ronaldo che fa la barba al palo.

Gli uomini di Adreoletti dopo alcune incursioni in attacco subiscono la superiorità della squadra di Dan Thomassen.

Il Vicenza di fatto “macina calcio” con un gran lavoro degli esterni d’attacco Begic e Della Morte e la Pro Sesto che aspetta e cerca di innescare delle ripartenze.

La Pro Sesto reagisce con un tiro di Gattoni dai 25 metri al 22’, tiro che è finito alto.

Poi al 32’ calcio di punizione di Corradi (Pro Sesto) con il portiere biancorosso Alessandro Confente costretto alle acrobazie per evitare la rete.

Al 38’ punizione dal limite di Ronaldo che si infrange sulla barriera e al 40’ un bel sinistro di Suagher che viene parato da Ndiaye che si trova esattamente sulla traiettoria della palla e salva la porta di Confente. Infine possibilità di vantaggio per i padroni di casa con Gerbi che si mangia un’occasione da rete micidiale: di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Maurizii da ottima posizione manda la palla alta.

Il primo tempo finisce a reti inviolate: 0-0.