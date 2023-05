Pro Sesto-Vicenza: le formazioni probabili

Serie C

Ecco le probabili formazioni che scenderanno questa sera in campo allo stadio Breda per l’andata del primo turno nazionale dei play off.

PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Radaelli, Maurizii, Moretti; Capelli, Gattoni, Corradi, Wieser; Capogna, Gerbi, Sgarbi.

ALLENATORE: Andreoletti.



LR VICENZA (4-2-3-1): Iacobucci; Ierardi, Pasini, Bellich, Greco; Ronaldo, Jimenez; Dalmonte, Stoppa, Begic; Ferrari.

ALLENATORE: Thomassen



ARBITRO: Arena di Torre del Greco