Pro Sesto-LR Vicenza, primo tempo: doppietta di Stoppa, accorciano i padroni di casa, ma Rolfini morde al 42' (1-3)

Inizia bene il LR Vicenza in questo primo match del girone di ritorno giocato allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni nel Milanese.

Tanto gioco costruito e velocità nella prima mezz'ora di gara. Sblocca il risultato Stoppa al 14' con un destro dal limite davvero imprendibile per l'ìestremo difensore di casa Boti a causa anche di una deviazione.

Stoppa va vicino al raddoppio al 24' su assist di Jimenez ma viene anticipato dal portiere.

Segna però al 28' su punizione: la palla colpisce il palo internamente e il portiere non ci può proprio arrivare.

Sul 2-0 per il Vicenza al 30' la Pro Sesto si guadagna un calcio di rigore per un fallo su Capelli in area contrastato da Jimenez. Bruschi dal dischetto mette a sedere Confente e porta il risultato sul 1-2.

Poi la pro Sesto prende coraggio e domina per una decina di minuti fino all'azione che vede Rolfini finire a terra in area e l'arbitro fischiare il rigore.

Al 42' è lo stesso Cobra (Alex Rolfini) che dagli undici metri segna e porta il Vicenza a 3 gol a uno.

Il primo tempo però si chiude con un brutto episodio: Pasini atterra un'avversario e viene espulso direttamente dall'arbitro: una decisione dubbia, sicuramente ci stava un giallo. Ma rivedendo il replay è fallo da ultimo uomo su Gerbi Sul momento Greco perde le staffe e protesta con veemenza verso l'arbiotro: i compagni sono costretti a portarlo via, ma il direttore di gara estrae comunque il cartellino giallo.

Il Vicenza giocherà la ripresa in 10 uomini ed è probabile l'inserimento di Begic. Siamo sul 3-1 per il Lane!