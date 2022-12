Pro Sesto-LR Vicenza - Mister Modesto: “Faremo una grande partita nonostante le tante assenze!”

Sono davvero tante, forse troppe le assenze nella rosa del LR Vicenza che venerdì 23 dicembre 2022 affronta allo stadio Ernesto Breda alle ore 14 e 30 la Pro Sesto di mister Andreoletti. L’allenatore biancorosso Francesco Modesto deve fare a meno dei due squalificati, Ferrari e Ierardi, che vanno a sommarsi ai tanti infortunati di lungo e breve corso. Tra questi vi sono anche Ronaldo e Sandon. Invece tra i 22 convocati anche Zonta che pare avere la febbre.

Alla vigilia del match Modesto a colloquio con i giornalisti in una situazione abbastanza difficile. Della serie: la coperta è corta!

SI APRE IL RITORNO: MODESTO, “SARA’ UN CAMPIONATO TUTTO DIVERSO”

«Il ritorno (che si apre proprio a Sesto San Giovanni, ndr) sarà un campionato totalmente diverso da come è iniziato - afferma mister Modesto -. Dobbiamo assolutamente cercare di giocare al massimo delle potenzialità. Quella con la Pro Sesto è una partita determinante e delicata!»

Quella con la Pro Sesto sarà «una partita dura piena di duelli. E’ evidente che loro vorranno dimostrare tutto il loro valore, mentre noi dobbiamo essere assolutamente pronti con bravura e intelligenza per capire il da farsi. Il campo è in condizioni scarse, ma non deve essere un alibi per nessuno!»

«Abbiamo lavorato in settimana studiando le caratteristiche degli avversari e sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Il collega )l’allenatore, ndr) è una persona preparata. Sarà una bella partita!»

LA SITUAZIONE DELLA ROSA BIANCOROSSA

In casa LR Vicenza è emergenza: «Ronaldo ha avuto un risentimento muscolare nello stesso punto della volta scorsa: Sandon ha subito una contrattura; Zonta ha la febbre, ma sarà recuperato per la trasferta».

E rassicura il tecnico Francesco Modesto: «Non mi faccio problemi per la situazione, mi fido dei ragazzi che sono a disposizione, so cosa possono fare. Sicuramente i miei giocatori in campo faranno una grande partita».

Incalzato dai giornalisti sul ruolo che sarà assegnato domani a Nicola Dalmonte il tecnico è stato elusivo: «è universale, sa giocare a calcio. L’importante è che sia utile alla squadra per ottenere il risultato».

Su Ferrari Modesto ha sottolineato che con le sue caratteristiche in squadra non c’è nessun altro però: «abbiamo giocatori con altre qualità e giochiamo uguale».

Infine su eventuali situazioni e richieste verso il calciomercato di gennaio mister Modesto ha risposto in pratica con un no comment: «di queste cose non mi occupo e ci pensa la società».