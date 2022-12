Pro Sesto-LR Vicenza: le formazioni ufficiali col Cobra biancorosso al centro dell'attacco

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Pro Sesto

Ecco le formazioni ufficiali che scendono in campo allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (Milano) per la prima giornata di ritorno del Campionato di serie C girone A.



PRO SESTO (3-4-3); Botti; Giubilato, Marsupio, Moretti; Capelli, Gattoni, Corradi, Maurizi; Capogna, Gerbi, Bruschi.

IN PANCHINA: Del Frate, Santarelli, Ferrero, Sala, Wieser, D’Amico, Radaelli, Bianco, Boscolo Chio, Suagher.

ALLENATORE: Andreoletti

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cappelletti, Pasini, Bellich; Dalmonte, Cavion, Scarsella, Greco; Jimenez, Stoppa; Rolfini.

IN PANCHINA: Brzan, Desplanches, Corradi, Giacomelli, Mion, Begin, Parlato, Lattanzio, Busatto, Tonin.

ALLENATORE: Francesco Modesto

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno