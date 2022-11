Primo tempo LR Vicenza-Triestina: in gol Ronaldo su rigore, il Cobra si sblocca e Greco si scatena (3-0)

Partita nervosa all’inizio quella valida per la 14esima giornata di campionato tra il LR Vicenza e la Triestina: a 25” dal fischio d’inizio Cavion viene ammonito dall’arbitro per un fallo.

Al 7’ Rolfini che ha ricevuto tutto l’appoggio di mister Modesto (convinto che si possa sbloccare presto) si conquista un bel rigore: viene atterrato in area da Rocchi.

Il penalty però lo batte Ronaldo che segna superando il portiere della Triestina Pisseri. E’ l’1-0.

A 15’ dall’inizio brivido per la porta difesa da Confente per un colpo di testa(sera la traversa) di Paganini.

L’attacco biancorosso incoraggiato dal gol inizia a lavorare bene e a giocare a memoria: occasioni per Giacomelli e Rolfini.

Ed è proprio il Cobra (Alex Rolfini) a segnare al 32’ su assist di Ferrari che gli serve un pallone proprio davanti alla porta. E Rolfini si sblocca come predetto da mister Francesco Modesto! E’ il 2-0.

Ma non finisce qui: dopo 2’ va in gol Greco che nel frattempo mostra tutta la sua esuberanza calcistica con una conclusione potente dal limite dell’area! E’ 3-0.

La Triestina rimane di sale e fa fatica a reagire.

Al 36’ il primo cambio della partita: mister Pavanel toglie Paganini (in difficoltà) e inserisce Sabbione.



Poi il Vicenza fino alla conclusione pressa gli alabardati nella loro metà campo.