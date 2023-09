Primavera Tim Cup: il Vicenza espugna il campo dell'Hellas Verona e vola ai sedicesimi

La Primavera del Vicenza ottiene una splendida vittoria sul campo dell'Hellas Verona nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il risultato di 3-2 premia i ragazzi di Luca Rigoni, che ai sedicesimi, in programma l'1 novembre, affronteranno l'Atalanta.

CRONACA

Al 30' la squadra vicentina si porta in vantaggio: Garnero in area di rigore colpisce di testa e batte Ravasio sotto la traversa. Al 56’ arriva il raddoppio: Martini sfrutta un rimpallo nei sedici metri avversari e rapidamente mentre in porta con una conclusione potente. Sei minuti dopo Mogentale scarica un mancino che sfiora il palo. Al 65' l'Hellas Verona va vicino al gol con una grande giocata di Diao, che calcia con il destro, ma trova la traversa. Al 70' i padroni di casa accorciano: Agbonifo incorna da distanza ravvicinata e riapre la gara. Passano solo nove minuti e la squadra di Rigoni trova la rete del 3-1 con Mion, che parte dalla trequarti, entra in area e scarica un destro che batte Ravasio. All'85' Valenti accorcia le distanze con un preciso colpo di testa. Nei minuti finali il Vicenza soffre e il Verona sfiora il pari, prima ancora con Valenti, respinta sulla linea di Gallo e poi con Diao che trova la sua seconda traversa di serata.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-VICENZA 2-3

Rete: 30' Garnero, 56' Martini, 70' Agbonifo, 79' Mion, 85' Valenti

HELLAS VERONA: Ravasio; Fagoni, Corradi (dal 59' Calabrese), Doucoure; Agbonifo (dal 71' Vermesan), Ventura (dal 59' D'Agostino), Szimionas (dal 46' Pavanati), Trevisan, Rigo; Valenti, Dentale (dal 59' Diao). A disposizione: Castagnini, Nwanege, De Franceschi, De Battisti, Caneva, Eyeh. Allenatore: Fabio Moro

VICENZA: Gallo, Vescovi, Allessi (dal 57' Mion), Imbevaro, Sacchetto, Golin, Martini, Silvestri (dal 46' Parlato), Mores (dal 52' Romio), Garnero (dal 52' Mogentale), Pavan. A disposizione: Mocanu, Morittu, Zorzi, Carlino, Iseppi. Allenatore: Luca Rigoni

Arbitro: Enrico Cappai (sez. AIA di Cagliari)

Assistente: Manuel Cavalli (sez. AIA di Bergamo), Carlo De Luca (sez. AIA di Merano)

NOTE. Ammonito: Vescovi, Mion, Trevisan, Sacchetto