Primavera 2 Venezia FC- LR Vicenza: tante emozioni e 2-2 finale

Finisce 2-2 la gara della sesta giornata del campionato di Primavera 2 tra Venezia FC e Vicenza. Match combattuto nel primo tempo, ma con poche occasioni da gol e rocambolesco nella ripresa, dove succede di tutto. Al 13' padroni di casa in vantaggio: Tavernaro trova la giocata vincente dal limite dell'area di rigore. Al 26' arriva il raddoppio: Nicolò Berengo serve Alvin Okoro dentro l’area, che libera Mikaelsson, che con un preciso tiro batte Gallo. A dieci minuti dalla fine il Vicenza accorcia: Jacopo Romio calcia rasoterra a fil di palo e trafigge Erik Slowikowsky. A pochi minuti dalla fine la squadra biancorossa trovi il pari: dopo una serie di rimpalli la palla arriva a Matteo Pavan che insacca alle spalle dell'estremo difensore veneziano. Sul finale succede di tutto con il Venezia che si rende pericoloso con Tavernaro e con il Vicenza che non trova la porta prima con Jacopo Romio e poi con Joao Alessi. L'ultima azione è per gli ospiti, ma Diego Girardi è bravo a salvare sulla linea di porta a portiere battuto una conclusione di Pavan.

IL TABELLINO

VENEZIA FC-LR VICENZA 2-2

Reti: st 13’ Tavernaro (VE), st 26’ Mikaelsson (VE), st’ 35 Romio (VI), st 40’ Pavan (VI).



Venezia FC: Slowikowsky; Girardi, Berengo, Keita, Salviato, Bertoncello (st 21’ Rocchetto), Tavernaro (st 49’ Alves Rodrigues), Chiesurin (st 21’ Ruci), Mikaelsson, Okoro, El Haddad (st 39’ Kibour). A disposizione: Cannelli, Kartau, Piazza, Rioda, Ladisa, Baumanis, Dalla Nora, Gesuato. Allenatore: Hernandez Folguera Guillem.



LR Vicenza: Gallo; Morittu, Golin, Basilisco (st 1’ Pavan), Sacchetto, Vescovi, Parlato (st 1’ Alessi), Imbevaro (st 23’ Mores), Garnero (st 23’ Romio), Mion, Mogentale. A disposizione: Mocanu, Cazzin, Zorzi, Moscati, Muraro, Silvestri, Carlino. Allenatore: Rigoni Luca.



Ammonizioni: Bertoncello (VE), Morittu (VI), Basilisco (VI), Parlato (VI), Imbevaro (VI), Keita (VE), Chiesurin (VE), Mikaelsson(VE), Okoro (VE), Mogentale (VE).



Espulsioni: Okoro (VE) al st 33’ per somma di ammonizioni; Hernandez Folguera al st 35’ per proteste.



Arbitro: sig. Zoppi Andrea sezione di Firenze

Assistenti: Leonardo Tesi (sez. Lucca), Thomas Storgato (sez. Castelfranco Veneto)