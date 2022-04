Presidenza FC Bassano 1903: Fabio Campagnolo passa il testimone a Massimo Tolfo

Un debutto speciale è quello a cui hanno assistito sabato pomeriggio gli spettatori presenti allo stadio Mercante di Bassano del Grappa.

Al primo minuto della gara di campionato tra Fc Bassano 1903 e Fulgor Robeganese, è sceso in campo con la maglia numero 10, facendo così il suo debutto in Eccellenza, il presidente della società giallorossa, Fabio Campagnolo. Pochi secondi di partita, giusto il tempo di dare il calcio d’inizio e aggiornare le statistiche sui giocatori più “esperti” a debuttare nella categoria e di salutare il pubblico del Mercante nella sua ultima gara casalinga da presidente.

«Avevo sempre sognato di giocare in Eccellenza e oggi ci sono riuscito - ha dichiarato Campagnolo - e devo ammettere che giocare al Mercante è davvero una bella emozione».

Al termine della gara, terminata 1-1, Fabio Campagnolo ha passato simbolicamente il testimone a Massimo Tolfo, prossimo presidente giallorosso, tra gli applausi dei tifosi e dei giocatori che gli hanno donato la maglia personalizzata con tutti i loro autografi.

E un ringraziamento è arrivato anche dai "Fedelissimi" che gli hanno donato un trofeo in legno, raffigurante il Ponte degli Alpini e contenente uno dei ciottoli del vecchio selciato, presente sul Monumento Nazionale prima del suo recente restauro.

«Questo sasso - ha detto a nome di tutti Giannantonio Bertoncello - vuole essere il simbolo della prima pietra che Fabio Campagnolo ha posto sulla rinascita del calcio bassanese».