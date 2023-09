Diana: il tabellone degli obiettivi

“Siamo molto attenti all’aria di euforia che si respirata in settimana dopo la goleada di Gorgonzola, ma predico dall’inizio che il successo finale è anche il risultato di alti e bassi. Contro il Giana ho visto giocate egregie ma anche cose che non mi sono piaciute e che vanno corrette in fretta. Quello a cui dobbiamo puntare con tutte le nostre forze è un equilibrio stabile. Mi hanno detto che in passato dopo una giornata trionfale sono arrivate brutte cadute e con la mia squadra ciò non deve succedere. Ecco perché parlo tanto di maturità e di concentrazione: oggi riusciamo ad essere compatti e reattivi per 50/60 minuti e dobbiamo crescere perché le partite ne durano 90 e oltre".

"Guai se pensassimo che domani arriva una partita già vinta. Il Lumezzane è una formazione degna di rispetto, con molti giocatori esperti e ben guidata in panchina. Domenica ha gestito con intelligenza la gara, colpendo poi alla fine. Conosco bene l’ambiente perché ci ho chiuso la carriera: proprio a Lumezzane ho capito che dovevo appendere le scarpette al chiodo e grazie agli insegnamenti di mister Nicola ho intravisto la possibilità di dire la mia come allenatore. Voglio ribadire il concetto che in questa fase della stagione dobbiamo impegnarci nel lavoro duro e capire che più che le parole contano i numeri. In spogliatoio ho fatto appendere un grande tabellone con i nostri obiettivi. La mia esperienza mi dice che si arriva in alto solo con massimo 5/6 sconfitte annue, 20/22 gol subiti, almeno 24/25 vittorie ecc. E in attacco ci serviranno anche i gol dei centrocampisti. Non a caso ho cambiato la posizione di Ronaldo, portandolo più vicino alla porta avversaria. Qualcuno non l’avete ancora visto giocare con continuità, tipo Jimenez, Talarico, Tronchin ma vedrete, ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti quando qualcuno dovrà tirare il fiato. Io conto moltissimo sull’effetto pubblico del Menti, ma non soltanto in termini quantitativi. E’ l’entusiasmo a fare la differenza e in campo, credetemi, si sente moltissimo".

"Voglio infine ribadire un concetto fondamentale. Se si vuole vincere i campionati bisogna non perdere. Il primo anno a Reggio abbiamo subito solo 2 sconfitte, l’anno scorso solo 5. Ricordo a tutti che qualche volta, quando si vede di non essere al 100%, diventa importante anche portare a casa un pareggio e muovere la classifica, senza che nessuno si senta deluso. Come vedete un po’ alla volta sto definendo una formazione tipo, che non si discosta molto da una gara all’altra, salvo infortuni. Per domani ho solo un paio di dubbi, che scioglierò solo all’avvicinarsi del fischio d’inizio.”