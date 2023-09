Diana: “Si è arrabbiata anche mia mamma!”

“Lei ha 74 ma mi segue come prima tifosa. E’ stata anche qui al Menti un paio di volte, quando giocavo. Pazienza, dovrò seguire la partita di domani dalla tribuna, ma tranquilli: i miei collaboratori sono all’altezza e con Alessio stiamo preparando minuziosamente la gara."

"Volete sapere che partita mi aspetto? Per noi saranno sempre sfide dure, come avete già visto sin qui. Stavolta poi giochiamo contro una squadra molto scomoda. La Virtus è da temere non solo in quanto si trova lì in alto, ma perchèsta benissimo psicologicamente. Si tratta di una squadra compatta, che sa cambiare copione alla gara in corsa: un bel mix di esperti e giovani, con 2/3 elementi che possono fare la differenza. Ma il vero problema non saranno loro, ma saremo noi stessi."

"Avete visto quante difficoltà si possono incontrare contro avversari motivati e così succederà per tutto l’anno. Per imporci, dovremo avere la testa libera e mantenere sempre una partita aperta e giocabile. Sarà anche importante essere bravi ad alternare spinta e ragionamento: in questo momento non possiamo permetterci più di 50 minuti di arrembaggio e quindi le forze vanno dosate con intelligenza. Sono passati neanche due giorni dall’ultimo match e quindi sto valutando le condizioni dei ragazzi: domattina faremo un test per vedere chi ha recuperato bene e chi non del tutto."

"So che volete delle anticipazioni: vi dirò che probabilmente si vedrà Cavion dall’inizio, visto che i suoi subentri in corsa sono stati molto positivi. Per il resto deciderò all’ultimo momento. Contro il Lumezzane abbiamo rischiato di andare sotto? E’ vero. Ma abbiamo anche creato diverse occasioni da gol. Se si vuol segnare molto è giocoforza concedere qualche ripartenza agli avversari. Questo è il calcio. A Verona sarà battaglia vera ma non la temiamo. Possiamo farcela, a patto di riuscire a non perdere mai intensità ed equilibrio.”