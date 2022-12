Pordenone-Vicenza: primo tempo, pareggio col morso del Cobra sui Ramarri (1-1)

Davanti agli oltre 1500 tifosi biancorossi il LR Vicenza gioca bene nei primi 25’: periodo di gioco in cui costruisce più dei padroni di casa del Pordenone.

Occasioni per Rofini che batte nello specchio al 16’ ma para il neroverde Festa. Un minuto dopo ottimo assist di Ferrari in avanti per Rolfini ma il Cobra non impatta bene sulla palla al momento del tiro.

Al 18’ occasione per Dalmonte con un tiro che il portiere dei Ramarri respinge.

Al 25’ la prima vera occasione per i neroverdi con Dubickas che tira una palla in diagolnale che sfiora il secondo palo. Confente non ci sarebbe arrivato.

Il gol arriva al 31’: il Pordenone in attacco tenta con Benedetti con un tiro verso la porta che viene deviato dalla difesa e arriva sui piedi di Candellone a due passi dalla porta e che facilmente batte Confente. E' l'1-0.

Il Vicenza dopo il vantaggio del Pordenone si spegne, non riesce più ad attaccare con precisione e con i fraseggi visti tra il centrocampo e l’attacco nella prima parte del primo tempo.

In chiusura però arriva finalmente la reazione del Vicenza, dopo una strigliata vocale in campo del capitano Giacomelli verso i compagni.

Al 45’ un’ottima azione dei biancorossi porta sui piedi di Ferrari un ottimo assist per Rolfini: da El Loco, palla al Cobra, e il morso ai Ramarri è assicurato: gol per l'1-1.



Si va a riposo in parità.