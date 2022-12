Pordenone-Vicenza: formazioni ufficiali, Jack e il Cobra con El Loco in attacco per i biancorossi

Con l'allenatore Francesco Modesto squalificato per un turno in panchina del LR Vicenza c'è il suo secondo ovvero Attila Malfatti. A centrocampo il mister deve fare a meno du due elementi importanti come Cavion e Ronaldo fuori per infortunio. Pertanto inserisce Scarsella e Zonta titolari. In attacco al finaco di Ferrari capitan Giacomelli e Rolfini.



PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti, Pirrello, Benedetti; Deli, Burrai, Pinato; Zammarini; Candellone, Dubickas.

?IN PANCHINA: Martinez, Giust, Giorico, Piscopo, Palombi, Maset, La Rosa, Biondi, Torrasi, Bassoli, Ingrosso, Negro, Destito

ALLENATORE: Domenico Di Carlo

VICENZA (3-4-3): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Dalmonte, Scarsella, Zonta, Greco; Rolfini, Giacomelli, Ferrari. ?

IN PANCHINA: Brzan, Desplanches, Corradi, Bellich, Padella, Mion, Begic, Cappelletti, Alessio, Stoppa, Pellizzari, Parlato, Lattanzio.

ALLENATORE: Attila Malfatti

ARBITRO: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano