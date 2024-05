Playoff: il Vicenza vince anche all'Euganeo (0-1) e vola in semifinale

Continua il momento straordinario del Vicenza che vince anche sul campo del Padova (0-1), nei quarti di finale di ritorno dei playoff e vola in semifinale. Decisiva la rete nel primo tempo realizzata da Della Morte. Nella ripresa la squadra di Vecchi contiene gli attacchi del Padova, senza subire più di tanto. I biancorossi in semifinale affronteranno l'Avellino, che ha eliminato il Catania. Primo match martedì 28 maggio al Partenio, ritorno al Menti il 2 giugno.

In cronaca. Nei primi minuti il Padova prova a spingere, ma il Vicenza si difende bene e prova anche a ripartire. Al 12' tiro-cross di De Col, deviato in corner da Faedo. Poco dopo tentativo di Cretella, ribattuto dalla difesa biancorossa. Al 19' ammonito Golemic. Al 27' grande occasione per i padroni di casa: Bortolussi stacca di testa, palla sul palo e poi tra le braccia di Confente. Al 33' conclusione di prima intenzione di Ferrari, sfera tra le mani di Donnarumma. Un minuto dopo Raddrezza calcia dalla lunga distanza, Confente respinge sui piedi di Zamparo, che a porta vuota manda fuori incredibilmente. Al 37' fuori nel Vicenza l'infortunato Tronchin e dentro Pellegrini. Al 40' ospiti in vantaggio: errore difensivo del Padova che regala palla a Ferrari, che serve con il tacco Pellegrini, pallone poi a Della Morte, che dal limite lascia partire un sinistro imprendibile per Donnarumma. Proteste dei padroni di casa perchè l'azione è continuata con un uomo a terra in area di rigore. La squadra di Oddo chiede anche un fallo, ma il VAR dice che è tutto regolare. Al 47' Cretella calcia in porta, blocca Confente. Finisce il primo tempo con il vantaggio del Vicenza 1-0. Al Padova servono tre gol per passare il turno.

Inizia la ripresa e subito un cambio nel Padova: fuori Alessandro Capelli, dentro Nicola Valente. Al 3' ammonito Ronaldo. Poco dopo sinistro di Bortolussi che non crea problemi, mentre al 5' ci prova Cretella, blocca a terra Confente. Al 15' triplo cambio nel Padova: fuori Cretella, Zamparo e Villa, dentro Tordini, Palombi e Favale. Al 20' Tordini calcia alto. Sessanta secondi dopo Bortolussi di testa non trova la porta. Al 25' gol annullato al Vicenza per un netto fuorigioco di Della Morte. Al 28' esce proprio Della Morte tra i biancorossi ed entra Talarico. Al 37' grande parata di Confente che nega il gol al Padova, con palla che termina poi in corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo conclusione di Varas al volo, blocca l'estremo difensore biancorosso. Al 42' tre cambi nel Vicenza: fuori Ferrari, Ronaldo e Costa, dentro Delle Monache, Rossi e Sandon. Al 45' ammonito Rossi. Dopo sei minuti di recupero finisce la gara, con la squadra di Vecchi che espugna anche l'Euganeo e vola in semifinale, dove affronterà l'Avellino. Zero reti subite dai biancorossi in quattro gare disputate nei playoff. Per il momento un cammino davvero perfetto per il Vicenza.