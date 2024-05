Playoff: sorteggio in diretta su SkySport24

La Lega Pro ha comunicato che il sorteggio del Primo Turno Nazionale dei Play-Off 2023-24 avverrà domenica 12 maggio alle 9:30, in diretta su SkySport24. Il sorteggio sarà affidato a Felice Evacuo, marcatore all-time della Serie C. L’avversario del Lane sarà una tra le sei squadre che l'11 maggio usciranno vincitrici dalle sfide del secondo turno della fase a gironi. Tutto verrà deciso dal sorteggio.

Ecco il comunicato della Lega Pro: "Appuntamento imperdibile domenica 12 maggio alle 9:30 in diretta SkySport24, quando il miglior marcatore all time della Serie C, Felice Evacuo, sorteggerà gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale. I playoff della Serie C NOW entrano, dunque, nella fase clou: il 14 e il 18 maggio si giocheranno le sfide di andata e ritorno.

Vicenza, Carrarese e Benevento, terze classificate nei rispettivi gironi di regular season, faranno il loro ingresso nella competizione al primo turno del playoff nazionale unitamente al Catania, vincente della Coppa Italia di Serie C. I quattro club saranno “teste di serie” ,insieme alla migliore qualificata del turno precedente, e non potranno scontrarsi tra loro. A questi si aggiungeranno le squadre che otterranno il passaggio del turno nelle gare dell’11 maggio.

Non resta che vivere, in diretta esclusiva SkySport24, il sorteggio di domenica per conoscere i prossimi incontri dello spettacolo playoff".