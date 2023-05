Playoff, serie C: Pro Sesto in vantaggio sul LR Vicenza per 2-1

Nella ripresa allo stadio Breda di Sesto San Giovanni il Vicenza spreca prima con Stoppa al 2’ su assist di Ferrari e poi al 4’ lo stesso centravanti schiaccia la palla di testa su cross di Ronaldo ma il portiere della Pro Sesto Del Frate para miracolosamente in due tempi. Poi il Vicenza non ha più iniziativa.

E la Pro Sesto va in vantaggio al 11’ con Capelli che coglie un cross basso di Sgarbi dalla destra e, anticipando Ndiaye, calcia sul secondo palo mettendo a sedere Confente: è l’1-0.

Al 21’ mister Thomassen richiama l’ammonito Ndiaye e inserisce Mario Ierardi recuperato.

Ma la Pro cresce e va in rete con Sala al 27’ che approfitta di un “buco” della difesa biancorossa.

E’ il 2-0 per i padroni di casa.

E subito Thomassen inserisce Dalmonte e Rolfini al posto di Della Morte e Begic.

Al 29’ Andreoletti richiama Sala, autore del secondo gol, e inserisce Marchesi.

Poi altro cambio al 32’ per la Pro esce Sgarbi e entra D’Amico.

Al 34’ Ronaldo va vicino al gol.

Altro doppio cambio al 38’ per i biancorossi: Jimenez entra per Zonta e Scarsella per Stoppa.

E i 700 tifosi biancorossi in trasferta protestano con cori che chiedono esplicitamente ai giocatori del Vicenza di “tirare fuori gli attributi”.

Al 43’ su palla inattiva segna Mario Ierardi che salta tutto solo: è il 2-1. E il Vicenza e i 700 tifosi biancorossi a due minuti della fine si esaltano!

A ruota al 44’ su punizione di Ronaldo, Ferrari devia in rete ma è fuorigioco, e il gol è annullato.

In chiusura al 48’ viene espulso Rolfini per un fallo di reazione (una manata) contro un avversario.

Il match si chiude però con tanto nervosismo in campo con alcuni giocatori della panchina del Vicenza che affrontano a muso duro i giocatori in campo della Pro Sesto, in reazione all’episodio finale col rosso al Cobra.