Playoff serie C: il Vicenza batte la Pro Sesto per 2-0 ed è secondo turno

Dopo un primo tempo in salita per il LR Vicenza la ripresa si apre con il tripudio del gol di Stoppa: al 2’ una sponda di Scarsella, che coglie il cross di Jimenez, serve lo stesso Stoppa che di sinistro mette a sedere Del Frate sul primo palo! E’ l’1-0.

Altra occasione al 11’ con un bel traversone di Dalmonte che nessun biancorosso limite davanti intercetta verso la porta di Del Frate.

Al 14’ mister Thomassen interviene con un cambio inserendo Begic al posto di Scarsella: una sostituzione che rende più offensivo il Vicenza.

E subito Begic costruisce con Dalmonte e i biancorossi si rendono pericolosissimi. Segue un’altra occasione per Ierardi: il Lane è alla ricerca del raddoppio.

Al 20’ arriva il raddoppio di Nicola Dalmonte su ribattuta della difesa dopo che il tiro di Begic era stato respinto dalla difesa. Un 2-0 meritatissimo per il Vicenza. Dalmonte calcia di sinistro anche in questo caso sul primo palo.

Al 22’ tra i biancorossi entra Cavion al posto di Ronaldo reduce da una brutta botta subita nel gioco. Per la Pro Sesto entra Marchesi per Wieser.

Triplo cambio al 28’ per mister Andreoletti che deve far recuperare ai suoi ben 2 gol. Entrano Bianco, D’Amico e Vaglica per Sgarbi, Sala e Maurizii. La Pro Sesto nella ripresa non riesce ad uscire dalla sua metà campo.

Al 29’ azione da manuale con pallone filtrante di Begic e Ferrari che batte un rigore in movimento, fortunato però il portiere della Pro Del Frate che intercetta la palla.

Al 32’ è Confente che disinnesca l’attacco avversario chiudendo lo specchio della porta a D’Amico che stava per calciare.

Al 36’ per il Vicenza entrano Zonta, Bellich e Della Morte ed escono Greco, Dalmonte e Stoppa che hanno dato tutto.

Al 39’ altro cambio anche per i milanesi: esce Toninelli e entra Della Giovanna.

La Pro Sesto cerca di reagire e al 39’ ci prova con Corradi, ma il portiere biancorosso Confente blocca la palla.

Vince il Lane per 2-0.

Il Vicenza la vince sul campo contro la Pro Sesto e non in virtù di essere testa di serie.

Il secondo turno si gioca sabato 27 maggio prossimo e il ritorno mercoledì 31 maggio 2023. Martedì 23 maggio alle ore 12 i sorteggi per gli accoppiamenti del secondo turno.



TABELLINO - LR VICENZA-PRO SESTO, 2-0 (0-0)

LR VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ierardi, Pasini, Cappelletti, Greco (81′ Bellich); Jimenez, Ronaldo (67′ Cavion); Dalmonte (81′ Della Morte), Scarsella (54′ Begic), Stoppa (81′ Zonta); Ferrari.

IN PANCHINA: Brzan, Iacobucci, Corradi, Ndiaye, Vailetti, Sandon, Manfredonia, Oviszach, Giacomelli, Tonin.

ALLENATORE: Thomassen

PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Giubilato, Toninelli (83′ Della Giovanna), Suagher; Capelli, Corradi, Marchesi (67′ Wieser), Maurizii (72′ Vaglica); Sala (72′ D’Amico), Sgarbi (72′ Bianco), Gerbi.

IN PANCHINA: Botti, Santarelli, Capogna, Moretti, Ferrero, Iddrissou, Radaelli.

ALLENATORE: Andreoletti

ARBITRO: Marco Monaldi della sezione di Macerata

RETI: 47′ Stoppa, 64′ Dalmonte

NOTE: cielo sereno e temperatura sui 23° C; campo in ottime condizioni. Spettatori: 8306, di cui 84 ospiti. Ammoniti: Marchesi, Sala, Cappelletti, Ferrari. Angoli: 7-7. Recuperi: 2′ pt; 5’ st.